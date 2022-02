Tombola für den Eishockeynachwuchs

Zum Saisonfinale startet der SC Hohenems eine große Tombola zugunsten der Nachwuchskids in der Nibelungenstadt.

Hohenems . Der Hohenemser Schlittschuh Club ist dabei schon seit seiner Gründung vor beinahe 50 Jahren stets für eine gute Nachwuchsausbildung bekannt und konnte sich schon in den früheren Jahren einen Namen als Ausbildungsverein machen. Zahlreiche Emser Youngsters schafften dabei bereits den Sprung in die höchsten Ligen im In- und Ausland. Dies ist Ansporn auch für die Zukunft.

Rechtzeitig zum Saisonfinale startet dieser Tage die große SC Hohenems Tombola mit tollen Preisen. So warten neben zwei SAMINA Schlafsystem-Doppelbetten als Hauptpreise weitere über 50 tolle Preise auf die Gewinner. Der Reinerlös der Tombola wird zur Gänze in den Steinbock-Nachwuchs investiert. Lose zum Preis von 3 Euro sind ab sofort bei allen Heimspielen an der Kassa, sowie bei allen Funktionären und Spielern erhältlich. Die Auslosung der Preise findet dann bei einem der Playoff-Heimspiele im Stadion Herrenried statt und die Gewinner werden live vor Ort oder per E-Mail über ihr Glück informiert. MIMA