Tomaselli Gabriel Bau: Doppelsieg für Maurerlehrlinge

Walgauer Nachwuchsfachkräfte setzten sich beim Vorarlberger Lehrlingswettbewerb durch

34 angehende Maurer und Hochbauer traten am Mittwoch beim Landeslehrlingswettbewerb im MaurerAusbildungsZentrum in Hohenems an. Zu bewältigen waren ein theoretischer Teil mit Fachrechnen, Fachkunde und Werkstoffkunde sowie ein praktischer, also die Erstellung eines Mauerwerkes.