Tolles zum Ferienausklang

Bereits zum 18. Mal lud die Gemeinde Schwarzach zum „Ferienspaß“.

Wenn Monika Raid vom „Ferienspaß“ spricht, spürt man auch nach 18 Jahren noch immer Begeisterung und Motivation. Seit 2003 organisiert die Gemeinderätin diesen federführend mit ihrem Ausschuss für Soziales, Integration, Gesundheit und Kultur: „In Zusammenarbeit mit den Vereinen können wir Jahr für Jahr viel Abwechslung bieten. Zudem können die Kinder so spielerisch in alle Vereine hinein schnuppern.“ Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten sozusagen.

Auch in diesem von Covid-19 überschatteten Sommer konnten die Schwarzacher Kinder wieder aus rund 15 vielseitigen Angeboten von Faustball und Kegeln über Kennenlernen der Feuerwehr bis hin zu Tanzen oder Cocktail-Workshop auswählen. Das Interesse war entsprechend groß. So etwa auch beim Erlebnisnachmittag, den die Schliefer Fasnatzunft bei strahlendem Sonnenschein anbot und zu dem sich neben GR Monika Raid auch Bürgermeister Thomas Schierle einfand. Die zwei Dutzend Kinder erfuhren im Beisein der Zunftmitglieder rund um René Winkel Spannendes über die „Schliefer“ und vergnügten sich bis zum abschließenden Grillen beim Kiesfänger an einer Schatzsuche durchs Dorf. In Anbetracht der Corona-Schutzbestimmungen wurde der Parcours statt gemeinsam in mehreren Kleingruppen absolviert.