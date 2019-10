Tolles Ferienprogramm fÃ¼r Bludenzer Kinder

Bludenz. Die Schule hat gerade erst begonnen, da steht die schönste Zeit des Jahres für SchülerInnen auch schon wieder vor der Tür – die Ferien.

Damit die Familien den bevorstehenden Herbstferien entspannt entgegensehen können, bietet die Stadt Bludenz auch dieses Jahr wieder ein cooles Betreuungsprogramm für die Kids an. Von Drachenbasteln und steigen lassen über die Herstellung von Pfeil und Bogen bis hin zu einem Ausflug auf den Hummelhof am Bürserberg, gibt es dabei in der Ferienwoche von 28. bis 31. Oktober viel zu entdecken und zu erleben.