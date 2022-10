Toller Sieg des Tabellenführers SV typico Lochau: 5:1 gegen den FC Andelsbuch

Lochau. Über 300 begeisterte Fans sahen im Stadion Hoferfeld einen souveränen 5:1 Sieg des SV typico Lochau gegen den FC Andelsbuch. Damit stehen die Lochauer auch nach 14 Runden weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga.

Lochaus neuer Goalgetter Nicolai Bösch sorgte mit einem Doppelpack in der 2. und 4. Minute für einen tollen Auftakt im Vorarlbergliga-Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer SV typico Lochau und dem Tabellenvierten aus Andelsbuch. Da blickte so mancher Fan, der etwas zu spät dran war, erstaunt auf die Anzeigentafel. In einem ausgeglichenen und kampfbetonten Spiel erhöhte Marcel Ladinek in der 25. Minute auf 3:1. So ging es auch in die Halbzeit.

Man konnte nicht einmal in Ruhe Wurst und Bier genießen, da stand es nach einem weiteren Doppelpack durch den jungen Außenstürmer Matteo Ausserlechner in der 50. und 52. Minute bereits 5:1 für das Team um Trainer Rifat Sen. Da war der Jubel bei den Spielern, Trainern, Betreuern und Fans beim Abpfiff natürlich entsprechend groß. Man behauptet weiterhin ungeschlagen mit nun 34 Punkten die Tabellenführung in der Vorarlbergliga vor Alberschwende (32) und Hörbranz (26) sowie Nenzing, Hard, Höchst und Andelsbuch (alle 23).

Termin-Aviso – die weiteren Spiele

Im letzten Spiel der Herbstmeisterschaft muss der SV typico Lochau am nächsten Sonntag, dem 23. Oktober, nach Nenzing. Spielbeginn dort ist um 16 Uhr. Bei einem Sieg ist man wie schon im letzten Jahr „Herbstmeister“.

Im Rahmen der offiziellen Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes am 26. Oktober (Nationalfeiertag) geht es im Schlagerspiel der 4. Runde im Vorarlberger Fußballcup gegen die SCR Altach Juniors. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist im 10.30 Uhr.

Und noch vor der Winterpause werden drei Spiele der Frühjahrsmeisterschaft durchgeführt. So ist beim nächsten Heimspiel am Samstag, dem 29. Oktober, die SPG Brederis/Meiningen in Lochau zu Gast. Am Samstag, dem 5. November, muss man zum derzeitigen Tabellenzweiten nach Alberschwende. Und am Samstag, dem 12. November, geht es im letzten Heimspiel der Herbstsaison gegen den FC Lustenau.