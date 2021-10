Toller Saisonausklang

Dornbirn (bp) Nehmen wir es vorweg. Die Oldtimerszene in Vorarlberg ist um eine neue Attraktion reicher. "End of Season 1.0" fand heute in Dornbirn statt, von 8 bis 17 Uhr waren tolle Autos, Motorräder, Traktoren und Fahrräder zu bestaunen.

Erstmals versuchte sich Christian Madlener, Melanie Mayr mit ihr Team darin, ein Treffen für die Oldtimerszene im Ländle zu organisieren. Beim Grillshop in der Bleiche wurde alles toll vorbereitet, ohne 3G war aber nichts zu machen. Zeitweise war der Andrang so groß, dass etliche Fahrzeuge auf den nahen Parkplatz beim Sparzentrum ausweichen mussten.

Wie es sich für ein Grillzentrum gehörte wurden leckere Grillschmankerl angeboten. Auch für das Flüssige war gut gesorgt, das Personal schnell und sehr freundlich. Wen wundert es, dass viele lange verweilten, denn es war schlichtweg gemütlich. Und die Benzingespräche kamen auch nicht zu kurz.