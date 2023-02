Toller ASVÖ-Cup der Nachwuchsrodler in Bludenz

Bludenz (VRV). Das Finale zum ASVÖ-Cup der Nachwuchsrodler im neuen Eiskanal von Bludenz-Hinterplärsch war ein voller Erfolg.

Der ASVÖ-Cup wird in insgesamt 4 Rennen in Innsbruck-Igls und Bludenz ausgetragen. Beim kürzlich ausgetragenen Finale im Bludenzer Eiskanal waren insgesamt 68 Jungrodler, davon 16 vom Rodelclub Sparkasse Bludenz, am Start und lieferten sich tolle Rennen. Unschlagbar in der Mädchenklasse C das Bludenzer „Dreimäderlhaus“ mit Leonie Neyer, Nica Bleiner und Annalena Kottke, die sowohl im Finallauf als auch in der Gesamtwertung die Plätze 1 bis 3 belegten. Einen Finalsieg gab es auch für Mateusz Labenz, in der Gesamtwertung der Klasse Jugend B männlich konnte er sich über Rang 3 freuen. Enttäuschung am Rande: Alina Bischof konnte nicht verstehen, dass sie trotz ihres 2. Ranges im Finalrennen nicht auf das Podium durfte, doch dieses war nur für die Bestplatzierten in der Gesamtwertung vorgesehen. Vielleicht klappt es ja beim „Welt-Jugend-Challenge“ dieses Wochenende in Hinterplärsch!