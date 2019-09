Tolle Stimmung

Kilbi Tschagguns lockte trotz Regens mit beheizbarem Zelt Besucher an

Sie ist eine lieb gewordene Tradition. Die Rede ist von der Kilbi in Tschagguns, die jedes Jahr am Sonntag vor dem Schulstart am Volksschulplatz und im Ortszentrum von Tschagguns stattfindet. Obwohl die Temperaturen und auch der Dauerregen keineswegs einladend waren an diesem Sonntag, ließen sich die Besucher nicht von einem Besuch abhalten und ließen sich auch keineswegs die gute Stimmung verderben. Denn der Gola-Verein hatte bestens vorgesorgt und ein großes Zelt auf dem Schulplatz aufgestellt, sodass fein im Trockenen gesessen, getrunken und gespeist werden konnte.

So gab es Feines vom Grill, knusprig gebratene Hühnchen oder für Schleckermäuler ein tolles Kuchenbuffet. So verweilten sich die Besucher in angenehmer Atmosphäre und genossen die gelöste Kilbi Stimmung. Der Gola-Verein mit Obmann Marcel Fleisch zeigte sich am Ende des Tages zufrieden: „Für das schlechte Wetter und die kühlen Temperaturen sind wir durchaus zufrieden mit der Besucherzahl“. So der rührige Obmann. Zusammen mit seinem Team habe er sich auf das schlechte Wetter eingestellt und habe sich deshalb auch nicht so viel erwartet. Bleibt nur zu hoffen, dass die Kilbi in Tschagguns im kommenden Jahr etwas mehr Wetterglück hat.