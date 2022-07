Tolle Stimmung in der Cashpoint-Arena

Bei „SingMit“ versammelten sich am vergangenen Samstag über 60 Schulklassen aus dem gesamten Land zum gemeinsamen Singen.

Altach . Gruppen, Chöre und Schulklassen aus dem ganzen Land trafen sich am vergangenen Samstag in der Altacher Cashpoint-Arena und bildeten den größten Chor Vorarlbergs.

Dabei sind die jungen Künstler schon am frühen Nachmittag in der Altacher Fußballarena eingetroffen und nach einer ersten gemeinsamen Probe gab es erstmals eine Stärkung. Im Anschluss wurden die Stadiontüren auch für die Besucher geöffnet und während die Kinder auf der Südtribüne Aufstellung nahmen, füllte sich auch die Cashpoint-Arena zusehens.

Passend zum schönen Sommerwetter sorgten die jungen Musiker in weiterer Folge unter anderem mit „Cover me in Sunshine“ von Pink für Begeisterung beim Publikum und versprühten mit „If you’re happy“ von Douglas Miller gute Laune. Gesungen wurden aber auch traditionelle Volkslieder und Kinderlieder. „Ziel der Aktion war es, nach der schwierigen Phase der Pandemie wieder besondere Projekte zu initiieren, um den Kindern die positiven Erlebnisse des gemeinsamen Singens näherzubringen“, so Axel Girardelli, Obmann des Chorverbands Vorarlberg. MIMA