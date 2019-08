Tolle Stimmung beim Siedlerfest in der Achsiedlung Lauterach

Die beiden Organisatoren Paul Schwerzler und Fritz Kohlhaupt zauberten - wie jedes Jahr - ein wunderbares Siedler-Straßenfest, mit bester Bewirtung!

Ganz unter dem Motto “Ghörig Feschta” wurde beim Straßenfest großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein gelegt. Plastikbesteck und -Teller suchte man vergebens, die gebratenen Hähnchen, Würste und panierte Schnitzel ließen sich die zahlreichen Besucher auf Porzellantellern schmecken, sämtliche Getränke wurden in Gläsern serviert. Bis auf den letzten Platz belegt genossen die Gäste die musikalische Unterhaltung durch das Duo Zündstoff, die für tolle Stimmung sorgten. Bis spät in die Nacht ließ man dann das Fest an der Siedlerbar ausklingen.