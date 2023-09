Tolle Nachwuchsarbeit beim SV typico Lochau

Lochau. Spaß und Freude am Fußballspielen stehen beim SV typico Lochau im Rahmen einer beispielhaften Kinder- und Jugendbetreuung ganz oben in der Vereinsphilosophie. Neun Nachwuchsmannschaften sind bei der Vorarlberger Fußballmeisterschaft 2023/24 mit dabei.

Rund 250 Mitglieder zählt der Lochauer Fußballverein, davon sind über 170 fußballbegeisterte Jungs und Mädels im Alter von fünf bis 16 Jahren sportlich aktiv, dies in acht Nachwuchsmannschaften und einer Mädchenmannschaft sowie in den Fördergruppen bei den Bambinis bzw. beim Inklusions-Vorzeige-Projekt.

So begleiten insgesamt 20 Nachwuchstrainer und zahlreiche freiwillige Helfer die „Lochauer Fußballjugend“ beim Training und in den verschiedenen Bewerbsspielen durch das Vereinsjahr: Bambinis mit Christian Ill und Jana Ill, U7 mit Jürgen Zandanell, U8 und U9 mit Ralf Renoth, Christophorus Schmid und Kimberly Dorn, U10 mit Dalibor Martinovic, Stefanie Jelinek und Markus Kornberger, U11 mit Daniel Reichart und Franco Bologna, U12 mit Thomas Ernst, Mauro Bocchino und Mete Dastan, U13 mit Roberto Garofalo und Anastasia Garofalo, U14 Mädchen mit Christian Ill, Anna-Maria Bocchino und Sebastian Malin, U16 mit Vladan Jeremic und Dino De Pace.

Mit eingebunden in den Verein ist auch die im letzten Jahr neu gegründete Inklusionsgruppe, die mit verschiedenen Mannschaften und den hiefür eigens ausgebildeten Trainern Heidi Rauch als Leiterin und Ralf Renoth hier beim SV typico Lochau mit Begeisterung mittrainiert und mitspielt.

Dank an die Gemeinde Lochau

Die Betreuung von so vielen Kindern und Jugendlichen ist für den Verein natürlich eine große Herausforderung. Die Kids sollen sich hier beim SV typico Lochau wohl fühlen und gerne zum Sportplatz kommen, so das Motto und das Ziel. Da gilt auch der Gemeinde Lochau mit Sportreferent Vizebürgermeister Christophorus Schmid für die finanzielle Unterstützung und vor allem für den neuen Kunstrasenplatz im Stadion Hoferfeld ein besonderes Dankeschön.

Die Heimspiele im Stadion Hoferfeld werden in Eventform mit Platzsprecher Harald Hillek und Gastronomie durchgeführt. Dies ist wohl einzigartig in ganz Vorarlberg und eine besondere Wertschätzung des vereinseigenen Nachwuchses. Besuchen Sie also auch einmal ein Nachwuchsspiel! Die „Fußballjugend“ würde sich freuen.