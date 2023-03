Tolle Leistungen

Vereinsmeisterschaften fanden zum Abschluss der Eiskunstlaufsaison im Montafon statt

Zu einem würdigen Abschluss lud der Obmann des Eislaufvereins Montafon alle seine Mitglieder am vergangenen Wochenende in den Aktivpark Montafon. Denn dieser War der Schauplatz, an dem die Vereinsmeisterschaften ausgetragen wurden. Rund 35 Teilnehmer von 3 Jahren bis hin zu 34 Jahren zeigten zum Schluss der Eissaison ihr Können den Schiedsrichtern. Zur Vereinsmeisterin kürte sich in diesem Jahr Katharina Egger, die mit einem tollen Kürprogramm mit diversen Sprüngen und schönen Pirouetten vor Annalena Kleboth auf Platz eins in der Kategorie Hobbygruppe Fortgeschrittene den Sieg und die meisten Punkte aller Gruppen für sich erringen konnte.