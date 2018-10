Tolle Karrierechancen in Lustenau

Vergangene Woche fand im Reichshofsaal die Lehrstellenmesse mit zahlreichen Ausstellern statt.

Lustenau Zur Zukunfts.Lust Lehrstellenmesse waren auch im achten Jahr wieder Schüler der Lustenauer und umliegenden Mittelschulen, sowie der Polytechnischen Schulen, am vergangenen Dienstag eingeladen sich über die Karrierechancen in den Lustenauer Betrieben zu informieren.

Über 700 Schüler nutzten dabei die Messe und informierten sich über das Angebot an Lehrstellen in den Lustenauer Betrieben. Auch einige Eltern besuchten diese Veranstaltung und konnten sich so ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten im Ort machen. Währenddessen konnten die Schüler bei praktischen Übungen an den verschiedenen Messeständen auch in die unterschiedlichen Berufe reinschnuppern und so wurden Papiertaschen bedruckt, Namensschilder gefräst oder eine Fotobox erstellt. Insgesamt waren 28 Betriebe auf der Messe vertreten und stellten ihr Spektrum vor. Sowohl die Schüler, wie auch die Betriebe waren von diesem Tag begeistert und die künftigen Lehrlinge konnten auch bereits erste Kontakte mit den Ausbildnern der Betriebe knüpfen.