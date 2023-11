Tolle Erfolge für Wolfurts Kunstturner

Florian Endres trat als Sieger in der Klasse Jugend 6 männlich (U9) die Heimfahrt von Ternitz nach Wolfurt an.

Österreichs Kunstturn-Zukunftshoffnungen bestritten am 4. November in Ternitz den Saisonhöhepunkt. Anlässlich der 51. Österreichischen Jugendmeisterschaft versammelten sich 153 Toptalente zwischen acht und 14 Jahren aus allen Trainingszentren der neun Bundesländer in Niederösterreich. Mit dabei waren auch zehn Vertreter/innen der Turnerschaft Wolfurt.