Tolle Erfolge der Lochauer Jungmusikanten beim Bundeswettbewerb prima la musica 2021

Lochau. Mit fantastischen Leistungen konnten sich Samuel Schmid (Trompete/Flügelhorn), David Nussbaumer (Schlagwerk) und Jana Schmid (Saxophon) beim Bundeswettbewerb prima la musica 2021 in Salzburg als stolze Preisträger feiern lassen.

Nach ihren Erfolgen beim Landeswettbewerb in Feldkirch mit der Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb konnten die drei Lochauer Jungmusikanten auch in Salzburg die hochbesetzte Fachjury mit ihren Auftritten überzeugen. Samuel Schmid und David Nussbaumer holten sich in der Solowertung auf ihren Instrumenten Trompete/Flügelhorn bzw. Schlagwerk einen „Ersten Preis“, sozusagen einen „Österreichischen Staatsmeistertitel“. Jana Schmid wurde in der höheren Altersgruppe für ihre Darbietung auf dem Saxophon mit „Silber“ ausgezeichnet.