Tolle Bilanz für neuen Dornbirn Stürmer: 44 Tore in 100 Spielen

Der Kanadier kommt mit der Empfehlung von 44 Toren in knapp 100 Liga-Spielen

Mit Anthony Luciani verpflichten die Dornbirn Bulldogs einen in der Liga bekannten Stürmer. Der 30-jährige Kanadier absolvierte knapp 100 Spiele für den HC Orli Znojmo.

Der Neuzugang ist bereits in der Messestadt angekommen und unterzieht sich den routinemäßigen Testungen, welche den Vertragsabschluss finalisieren. Sobald die behördlichen Bewilligungen für Luciani erteilt werden, wird er in das Mannschaftstraining von Kai Suikkanen einsteigen. Unwahrscheinlich ist ein Einsatz bereits dieses Wochenende beim Road-Trip auswärts bei Hydro Fehervar AV19 und den iClinic Bratislava Capitals. Mit der Verpflichtung steht auch fest, dass der verletzungsbedingt ausgefallene Cooper Marody nicht mehr zurück in die Messestadt kommen wird.