Tötungsdelikt: Schweizerin (22) stirbt nach Streit

Am Dienstag ist es in Buchs (Kanton St. Gallen) zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Somalier und einer 22-jährigen Schweizerin gekommen. Die Frau verstarb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Am Dienstag, kurz nach 21.30 Uhr, ist es in einer Wohnung an der Wiedenstrasse zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Somalier und einer 22-jährigen Schweizerin gekommen. Trotz sofortigem Aufgebot von Rettung, Notarzt und Luftrettung verstarb die Frau noch vor Ort an ihren Verletzungen. Der Mann wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet.

Tatverdacht gegen 24-Jährigen

Die Rettung erhielt die Meldung über eine verletzte Frau und rückte aus. Aufgrund des Verletzungsbildes alarmierten die Rettungskräfte die Kantonspolizei St.Gallen, welche mit einem Grossaufgebot ausrückte. In der Wohnung konnte nebst dem mutmasslichen Täter ein weiterer Somalier sowie ein somalisch-schweizerischer Doppelbürger angetroffen werden. Alle drei wurden festgenommen. Im Verlaufe der Ermittlungen und Abklärungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den 24-jährigen Somalier. Die beiden anderen Männer wurden im Verlaufe der Nacht wieder freigelassen.

Trotz langer Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb die 22-jährige Frau noch vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Wohnung des Somaliers zu einem Streit zwischen ihm und seiner 22-jährigen Schweizer Freundin, welche im Kanton Graubünden wohnhaft ist. Die Todesursache wird durch das Institut für Rechtmedizin des Kantonspitals St.Gallen abgeklärt.