Tödlicher Unfall in Dornbirn mit Motorkarren

63-jähriger Dornbirner verstarb nach Unfall mit traktorähnlichem Motorkarren.

Ein Todesopfer hat am Donnerstagnachmittag ein Unfall in Vorarlberg gefordert. Gegen 16.20 Uhr wollte in Hatlerdorf ein 63-jähriger Dornbirner vor seinem Haus mit einem traktorähnlichen Motorkarren ein Stromaggregat aufladen.