Tödlicher Unfall auf A3 - Zwei Frauen verbrennen in Auto

Ein Auto rast auf ein Stauende. Zwei Wagen fangen sofort an zu brennen. Für eine Mutter und ihre Tochter kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Unfall auf der A3 nahe Nürnberg sind eine Mutter und ihre Tochter in ihrem Wagen verbrannt. Vier Menschen wurden schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, raste eine 60-Jährige am Samstagabend mit ihrem Auto auf ein Stauende und schob zwei Fahrzeuge ineinander. Die beiden Wagen gingen sofort in Flammen auf.