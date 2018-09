Tödlicher Motorradunfall im Allgäu

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag auf der B308 zwischen Oberstaufen und Thalkirchdorf.

Eine Kolonne, bestehend aus einem Motorradfahrer und mehreren Fahrzeugen, war auf dem Weg von Oberstaufen in Richtung Immenstadt. Kurz vor Thalkirchdorf wollte ein Oberallgäuer Pkw Fahrer nach links abbiegen. Dazu setzte der Pkw-Fahrer laut Polizei den Blinker. Im selben Moment überholte aber der Motorradfahrer aus dem Landkreis Lindau gerade die Fahrzeugkolonne und übersah dabei den abbiegenden Pkw-Fahrer. Der 56-jährige krachte in die Fahrerseite, verlor die Kontrolle und kam zu Sturz. Anschließend prallte der Lindauer mit voller Wucht in die Leitplanke und kam nach mehreren Metern zum Liegen.