Tödlicher Verkehrsunfall in Bludesch

In Bludesch kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Am 25.12.2022 fuhr ein 39-jähriger Lenker aus dem Bezirk Bludenz auf der L50 von Schlins in Richtung Bludenz. In Bludesch-Gais, unmittelbar vor der Kreuzung mit der L87, verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und kollidierte frontal gegen die Fahrerseite eines von einem 63-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Bludenz, auf der L87 gelenkten Pkw.

63-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle

Der 63-Jährige erlitt durch den Anprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und in das LKH Feldkirch eingeliefert. Die Ehefrau und Beifahrerin des 63jährigen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Robin 1 in das Klinikum Ravensburg geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden.