Tödlicher Unfall in Dornbirn - 15-jähriger Mopedlenker gestorben

Bei einem schweren Unfall in Dornbirn am Montag in der Früh kam ein 15-jähriger Mopedlenker ums Leben.

Kurz vor 8 Uhr kam es auf der Kreuzung der Arlbergstraße mit der Hatlerstraße zur Kollision zwischen dem Moped und einem Kleintransporter, der von Dornbirn in Richtung Hohenems fuhr. Der 15-jährige Mopedlenker fuhr in die entgegengesetzte Richtung und geriet aus noch unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem Kleintransporter kam.

Der 15-Jährige musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.