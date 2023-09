Tödlicher OP-Fehler: Ärzte inszenierten tote Frau als lebendig

In einem Krankenhaus in Ohio kam es zu einem tragischen Vorfall während einer Routine-OP, bei der die Patientin verstarb. Skandalös war jedoch das Handeln der Ärzte nach dem Tod der Frau.

In Ohio, USA, starb eine 65-jährige Frau während einer routinemäßigen Herzkatheterisierung. Die medizinischen Qualifikationen des Arztes, der die OP durchführte, wurden bereits in der Vergangenheit angezweifelt.

Tote Frau hing an Beatmungsgerät

Für Aufsehen sorgte jedoch das, was die Ärzte nach dem Tod der Patientin anstellten. Laut Berichten wurde nicht sofort eine Sterbeurkunde ausgestellt, um Fehler oder Nachlässigkeiten zu verbergen. Die Uhrzeit, die schlussendlich in der Sterbeurkunde angegeben wurde, war 15:05 Uhr, wobei laut den medizinischen Aufzeichnungen der Tod bereits um 13 Uhr eintrat. Beim Besuch der Familie wurde der Körper der toten Frau dann so präpariert, dass er den Anschein erweckte, sie sei noch am Leben. Sie wurde dafür an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Der Arzt soll die Familie sogar gedrängt haben, die angeblichen "lebenserhaltenden Maßnahmen" zu beenden.