Todestag von Lady Di und Schulstart mit Corona

Am Montag sind Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und Public-Health-Experte Armin Fidler sind zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Mittwoch jährt sich der Todestag der "Königin der Herzen" zum 25. Mal. Adelsexpertin Lisbeth Bischoff spricht in "Vorarlberg LIVE" über das bewegte Leben von Diana Spencer und was sich seit ihrem Tod bei den Royals geändert hat.