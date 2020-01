Tod von Vater-Tochter-Duo: Gianna war sein Ein und Alles

Die Nachricht, dass der NBA-Superstar Kobe Bryant am Sonntag in Kalifornien bei einem Hubschrauberunfall ums Leben kam, wurde durch das, was als nächstes kam, noch tragischer: die Bestätigung, dass auch seine 13-jährige Tochter Gianna an Bord war.

Das Vater-Tochter-Duo wurde an der Mamba Sports Academy in Thousand Oaks zu einem Basketballspiel erwartet. Gianna würde spielen, sagte der Teamchef gegenüber CNN. Und Bryant würde trainieren.

Das war nicht ungewöhnlich. Gianna, die zweite von Bryants vier Töchtern mit seiner Frau Vanessa Laine Bryant, war eine leidenschaftliche Basketballspielerin. Und Bryant sorgte dafür, dass er an ihrer Entwicklung beteiligt war, indem er ihr Team trainierte.

Er teilte manchmal Fotos von ihr bei Spielen auf Instagram oder Videos von ihnen beiden.

In der Tat sah Bryant Gianna, die in der WNBA spielen wollte, als Erbin seines Vermächtnisses, was er in einem Auftritt bei einer Late Night Show im Jahr 2018 bestätigte.

Gianna, die oft Gigi genannt wurde, hatte genau wie ihr Vater einen Hang zum sportlichen Ehrgeiz und ein starkes Wettkampfdenken, erzählte Bryant "The New Yorker" 2014 und erinnerte sich an ein Spiel, die sie zusammen gespielt hatten, als sie drei Jahre alt war. Als Gianna nicht gewinnen konnte, schleuderte sie das Spielbrett wütend weg. "Ich dachte nur, verdammt, dieses Kind ist wie ich", sagte Bryant damals.