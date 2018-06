Tochter von Ski-Star Bode Miller bei Pool-Party ertrunken

Ein schwerer Schicksalsschlag für Ski-Star Bode Miller (40). Seine Tochter ist am Sonntag bei einem tragischen Badeunfall ums Leben gekommen.

Wie englische Medien berichten, waren Bode Miller und seine Frau Morgan am Sonntag auf einer Pool-Party bei Freunden, als es zu dem schrecklichen Unglück kam. Das 19 Monate alte Mädchen soll während der Feier in einen Pool gefallen und ertrunken sein.

Die Wiederbelebungsversuche des Notarztes scheiterten. Die Kleine wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, dort wurde sie allerdings wenige Stunden später für tot erklärt. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist bisher unklar.

“Wir sind am Boden zerstört”

Auf Instagram veröffentlichte der Ski-Star ein Foto seiner Tochter und schrieb dazu: “Wir sind am Boden zerstört. Unser kleines Baby, Emmy, ist gestern gestorben. Nicht in einer Million Jahren hätten wir gedacht, dass wir jemals solch einen Schmerz erleben müssen. Ihre Liebe, ihr Licht, ihr Geist wird niemals vergessen werden. Unser kleines Mädchen liebte das Leben und hat es jeden Tag in vollen Zügen genossen.”