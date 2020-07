Tochter von Nelson Mandela: Zindzi Mandela gestorben

Zindziswa "Zindzi" Mandela, die Tochter des südafrikanischen Freiheitskämpfers und ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela (✝95), ist tot.

Nelson Mandelas älteste Enkelin Ndileka Mandela (55), Tocher von Mandelas ebenfalls verstorbenem Erstgeborenen, bestätigte nun den Tod ihrer Tante. Zindzi Mandela starb in den frühen Morgenstunden des 13.07.2020 in einem Krankenhaus in Johannesburg, in das sie in der Nacht zuvor eingeliefert worden war. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Zindzi Mandela wurde 59 Jahre alt.