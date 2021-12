Tittler will S18 als Unterflurlösung

Um die Umweltauswirkungen möglichst gering zu halten, sei es notwendig, die CP-Variante "in großen Teilen als Unterflurlösung auszuführen.“

Das Aus für den Lobau-Tunnel hat auch in Vorarlberg zu Reaktionen geführt. Befürworter der ebenfalls in Evaluierung befindlichen Bodenseeschnellstraße (S18) bewerteten die am Mittwoch vom Bundesministerium veröffentlichten Dokumente skeptisch.

Für ÖVP-Wirtschaftslandesrat Landesrat Marco Tittler ist klar, dass die S18 zur Verbesserung der Verkehrsqualität beitragen würde. Um die Auswirkungen möglichst gering zu halten, sei es jedoch dringend notwendig, die CP-Variante "in großen Teilen als Unterflurlösung auszuführen.“ Damit soll die Biodiversität in diesen Bereichen erhalten und der Flächenverbrauch reduziert werden.

"Unverständnis" äußerte auch die Wirtschaftskammer Vorarlberg. "Wenn bei allem 'nur' noch der Klimaschutz entscheidender Faktor ist und alle anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte keine Rolle mehr spielen, dann kommen wir nicht weiter", so Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Jenny. Die S18 sei die einzige Möglichkeit einer großräumigen Verkehrsentlastung "und eine unverzichtbare Anbindung an unseren Wirtschaftsstandort".

Grünen-Klubobmann Daniel Zadra hingegen sprach in Bezug auf den Lobau-Tunnel von einer wegweisenden Entscheidung. "Nicht alles, was in der Vergangenheit geplant wurde, ist heute noch vernünftig", stellte er fest. In Sachen S18 gelte es nun die im Nationalrat beschlossene Alternativenprüfung durchzuführen. "Ziel muss eine möglichst rasche Verbesserung der Situation für die vom Verkehr besonders betroffenen Menschen im Rheintal sein, die gleichzeitig Klimaschutz, Bodenverbrauch und den Erhalt des Rieds berücksichtigt", so Zadra.