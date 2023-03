Titelentscheidung in der VEHL3 vertagt

In der dritten Vorarlberger Eishockey-Landesklasse wird an diesem Wochenende der Titel im Hohenemser Herrenriedstadion vergeben.

Hohenems. Der SC SAMINA Hohenems und der EHC Montafon stehen im Endspiel der VEHL3 und spielen in einer Best-of-three Serie um den begehrten Meistertitel. Nach dem Heimsieg der Emser konnten am vergangenen Wochenende auch die Montafoner ihr Heimspiel gewinnen und so fällt die Titelentscheidung an diesem Freitag im Herrenriedstadion.