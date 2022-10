Titelaspirant Hohenems fordert Meister Wattens

In der Ö-Eishockey-Liga kommt es zum großen Showdown.

Am Samstag wartet in der Gruppe West der große Kracher zwischen dem SC SAMINA Hohenems und Titelverteidiger WSG Wattens.

In der ersten Saison dominierte der SC SAMINA Hohenems den Grunddurchgang nach Belieben, 19 Siege in 19 Spielen standen am Ende zu Buche. Meister wurde dann ein Team aus dem Westen, aber nicht die favorisierten Steinböcke, sondern die Penguins aus Wattens. Die Tiroler starteten als Titelverteidiger mit einer überraschenden 2:6-Niederlage beim HC Kufstein in die zweite ÖEL-Saison. Nun wartet der Schlager auswärts bei den Hohenemsern, die ihren ersten Auftritt im Herrenriedstadion gegen den HC Innsbruck II ab dem Führungstreffer dominierten und klar mit 10:1 gewannen.

Jaro Betka, Head Coach WSG Swarovski Wattens: "Wir müssen bis Ende Oktober mit Fabian Nussbaumer, Valentin Hammerle und David Lupinski auf drei wichtige Spieler verzichten, dafür sind jetzt Martin Sturm und Mario Hager dabei. Da wir in Wattens bis Ende Oktober noch kein Eis haben, trainieren wir derzeit zwei Mal in der Woche in Telfs. Am Samstag treffen zwei Titelaspiranten aufeinander. Ich erwarte mir ein gutes und hartes Spiel. Wir müssen hart spielen, aber fair. Im ersten Match gegen Kufstein waren wir zu oft auf der Strafbank, so gewinnt man kein Spiel!"