Tischtennislegenden unter sich

Die Fasnatzunft Oberschorbach lud zur 8. Ping Pong Raser WM.

Dornbirn. Wenn Jogi´s letzte Hoffnung aus Kolumbien, die Superfreunde aus China und der Dynamo Buschenschank an die Tischtennisplatte treten, ist es wieder soweit. Dann heißt es: „Alles Ping Pong beim Oberschorbach!“ So geschehen vergangenen Samstag, als der umtriebige Fasnatverein zur bereits 8. Ausgabe der inzwischen legendären Sportveranstaltung lud. 32 Mannschaften kämpften wieder um den begehrten Weltmeistertitel – und die Besucher wurden nicht enttäuscht. Geboten wurden äußerst spannende Partien am eigens für diesen Spaßbewerb konstruierten „Mohren-Tischtennistisch“, die für ordentlich Nervenkitzel auf den Zuschauerrängen sorgten. Auch das bunte Rahmenprogramm für Jung und Alt abseits vom Turniergelände konnte sich sehen lassen.