Tisch mitgenommen: Diese Frau beklaut Restaurant in Götzis

Gleich zwei Tische entwendet

Es erscheint fast als sei sie in Shoppinglaune, denn kurzerhand schnappt sie sich einen kleinen Tisch. Doch das reicht ihr nicht: Ebenso entschließt sie sich, einen großen Tisch zu entwenden.

Manuela Seger vom Hubers hat wenig später via Social media eine Nachricht an die unbekannte Diebin gerichtet: „Herzlichen Dank der netten Dame die uns behilflich ist, unseren Loungetisch zu verräumen! Sie können ihn jetzt wieder aufstellen!“ Sie appellierte an das Gewissen der Frau und gab ihr bis Sonntagabend Zeit, den Tisch zurückzubringen.