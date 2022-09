Tiroler Wahlen und der Tag der Gehörlosen

Die Woche bei "Vorarlberg LIVE" beginnt mit den Tiroler Landtagswahlen und dem internationalen Tag der Gehörlosen: Der Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung Alois Vahrner ist am Montag ebenso zu Gast wie Jasmin Auer und Thomas Mayer vom Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte.

Am Sonntag feierte die ganze Welt den internationalen Tag der Gehörlosen. Der gehörlose Ombudsmann des Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte (LZH) Thomas Mayer und seine Kollegin Jasmin Auer sind deshalb am Montag zu Gast bei „Vorarlberg LIVE“. Die 23-Jährige ist Optikergesellin und angehende Hörgeräteakustikerin. Sie arbeitet im LZH, ist Trägerin von zwei Cochlear-Implantaten und verständigt sich mittels Lautsprache. Mayer hingegen spricht mit seinen Händen und kommuniziert mittels Gebärdensprache. Ebenfalls wird der Besuch der Beiden im Studio in Gebärdensprache gedolmetscht, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.