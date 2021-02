Tiroler Seilbahnchef sieht Reisewarnung als "Rülpser aus Wien"

Die politische Führungsspitze Tirols relativiert die von der Regierung verhängte Reisewarnung für das österreichische Bundesland.

Die Maßnahme sei ein "Rülpser aus Wien", meinte das ÖVP-Landesvorstandsmitglied Franz Hörl am Montagabend im ORF (Anm. d. Red.: bei 2:06 min im Beitrag von "Tirol heute"). Viel entscheidender seien Reiseempfehlungen anderer Länder. "Die Deutschen und die Holländer sind ja viel wichtiger für uns", sagte Hörl, der auch Chef des Fachverbands der Seilbahnwirtschaft in Tirol und Nationalratsabgeordneter ist.

Leider aus der @ORF #zib1 rausgeschnitten: #ÖVP Nationalrat Franz Hörl über die Reisewarnung der ÖVP-geführten Bundesregierung in den Lokalnachrichten - wurscht, "wenn Wien an Rülpser tut". #covid19at #intirol pic.twitter.com/S0ECJ4ZjQW

Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte unterdessen an, am Dienstag weitere mögliche Verschärfungen rechtlich prüfen zu lassen. Der grüne Ressortchef will klären, ob ein Freitesten für die Ausreise aus besonders betroffenen Tiroler Regionen möglich sei. Anschober sprach von einer "aufgeheizten Stimmung" in Tirol.