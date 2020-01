Tiroler packt Katze am Schwanz und schlägt sie mehrfach auf den Boden - Tot!

Zuvor hatte der Tiroler seine Katze aus dem 10. Stockwerk geworfen. Eine Passantin wollte der Katze helfen, der Mann ging auf sie los.

Ein Mann hat am vergangenen Samstag seine Katze aus dem zehnten Stock eines Wohnhauses in Innsbruck geworfen und getötet. Anschließend lief er nach unten, packte das Tier am Schwanz und schlug es mehrmals auf den Boden.