Tipps und Tricks zur Obstbaumpflege

Der OGV Dornbirn lädt zum Frühjahrsschnittkurs.

Dornbirn. Am 21. März 2020 wird beim nächsten Kurs des Obst- und Gartenbauvereines Dornbirn wieder Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis gelehrt. In diesem Kurs werden die Grundlagen des Erhaltungs- und Erziehungsschnittes gezeigt. Im praktischen Theorieblock werden die Grundlagen vermittelt, danach können die Kursteilnehmer sich unter fachkundiger Anleitung der Referenten selbst im Baumschnitt versuchen. Durch den Kurs führen Andreas Kröss, Bernadette Winder, Thomas Winder und Manfred Prutsch.