Tipps und Tricks in der Bludenzer Trageberatung

Bludenz. Das Tragen von Säuglingen und Kleinkindern in speziellen Tragetüchern und Tragehilfen schafft Geborgenheit und Vertrauen.

Die Tragehilfecafés sind ein wertvolles und niederschwelliges Angebot der Trageberatung Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Soziales der Stadt Bludenz. An zwei Freitagen, 10. März und 21. April, haben Interessierte die Möglichkeit, sich von 9 bis 11 Uhr auszutauschen. Unterstützt von erfahrenen Trageberaterinnen, findet das Treffen im Raum der Connexia Elternberatung, Grete-Gulbranssonweg 24, statt. Mit im Gepäck ist eine große Auswahl an verschiedenen Tragetüchern und anderen Tragemöglichkeiten. Bei dem dreistündigen Treffen werden Tricks und Kniffe im Umgang mit den verschiedenen Systemen und Tragemöglichkeiten besprochen. Es können auch bereits gekaufte Tragehilfen mitgebracht werden, um diese ideal einzustellen. Um Anmeldung und Terminvereinbarung bei Miriam Mathis unter 0664 8232367 oder miriam@trageberatung-vorarlberg.at, wird gebeten. Für das Tragehilfencafé wird ein Beitrag von € 15,- eingehoben.