Tipps und Infos für Weltenbummler*innen

Die aha-Auslandsmesse welt weit weg findet am 19. Jänner 2024 im WIFI Dornbirn statt.

Neben den Organisationen sind am 19. Jänner auch junge Menschen vor Ort, die bereits Erfahrungen im Ausland gesammelt haben und von ihren Erlebnissen erzählen. Philipp Aschenbrenner berichtet von seinen ESK-Erfahrungen in Spanien, Johanna Wieser erzählt von ihrem Freiwilligeneinsatz in Ecuador, Elena Sezer vom Workaway in Spanien und Nellie Breuer gibt einen Einblick in ihr High School-Semester in Kalifornien. Johannes Lins kann sowohl von seinem Auslandszivildienst in Indien berichten als auch von seinem Freiwilligeneinsatz bei der Leprahilfe Senegal.