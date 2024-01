Tipps für Ski-Touren Anfänger:innen

Gemeinsam mit Freund:innen durch tief verschneite Winterlandschaften marschieren und traumhafte Powderabfahrten genießen.

Egal welcher Skitourentyp du bist, lass dich von einer qualifizierten Person zur für dich passenden Ausrüstung beraten. Sobald du dich abseits gesicherter Pisten bewegst, gehört auch die Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Sonde, Schaufel) standardmäßig dazu. Neben der Ausrüstung ist es wichtig, die Skitechnik zu üben. Fahre deshalb immer wieder neben der Piste in gesichertem, aber unpräpariertem Gelände.

Pistenskitouren sind ideal um in die Sportart einzusteigen und sich auf das richtige Gehen zu konzentrieren. Beachte aber die geltenden Regeln für Pistentourengehende. Für Anfänger:innen gilt, zu Beginn max. bis zu Lawinenwarnstufe 2 ins freie Gelände zu gehen.

Der oder die Langsamste gibt am Berg das Tempo vor! Startest du zu schnell in eine Tour, wirst du schneller müde und kannst nicht so weit gehen. Wähle daher ein für dich passendes Tempo und gehe dieses kontinuierlich weiter. Mach regelmäßig Pausen und vergiss nicht zu trinken.