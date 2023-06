Tipps für ein unfallfreies Grillvergnügen

Mit den steigenden Temperaturen ist auch der Startschuss zum Grillen im Ländle gefallen.

Mit leckeren Rezepten wie jenen in unserem Flyer macht es umso mehr Spaß! Grillen birgt aber auch einige Gefahren. Rund 700 Menschen* verletzen sich jährlich in Österreich so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen.