Tiny-House für Waldkindergarten

Als erster Waldkindergarten in Vorarlberg hat Götzis einen Wohnwagen speziell für die Kinderbetreuung angeschafft.

Götzis . Als einer der ersten Naturkindergärten in Vorarlberg wurde der Waldkindergarten in Arbogast im Herbst 2009 eröffnet und erfreut sich großer Beliebtheit. Nun konnten die rund 25 Kinder mit ihren fünf Betreuern das neue Tiny-House beziehen.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich der Walkindergarten in Götzis immer mehr etabliert und so engagieren sich derzeit fünf Betreuer um die Kinder. Der Waldkindergarten bietet dabei viele Entdeckungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und die Kinder erleben die Natur in ihrem Jahreszyklus, sehen, spüren und riechen die Veränderungen, die geschehen. Was sonst vor allem über Bilder in Büchern vermittelt wird, erleben Kinder im Wald mit allen Sinnen. MIMA