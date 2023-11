Till Lindemann präsentiert Soloalbum "Zunge" mit provokanten Texten

Till Lindemann, Frontmann der Band Rammstein, hat sein neues Soloalbum "Zunge" herausgebracht, das durch seine typisch provokanten Texte auffällt.

Musikalische Kontinuität

"Zunge" bietet eine musikalische Erfahrung, die an das bekannte Werk von Rammstein erinnert, jedoch durch die Soloausrichtung Lindemanns eigene Note trägt. Die vor dem Hintergrund der Missbrauchsvorwürfe im Sommer entstandenen Stücke zeigen keine direkte Reaktion auf diese Anschuldigungen in den Texten.

Provokative Lyrik

Die Texte des Albums sind eindeutig im Stil Lindemanns gehalten und sparen nicht mit provokanten Inhalten. Das Album "Zunge" beinhaltet Titel wie "Lecker", "Altes Fleisch" oder "Nass", durch die der 60-jährige deutsche Musiker sich auf provokante Art ausdrückt. So finden sich Zeilen wie "Ich hab den Schwanz wieder drin, in meiner Tanzlehrerin". Wie in dem Stück "Nass" reimt Lindemann die Worte "Rotes Meer" auf "Geschlechtsverkehr" und präsentiert diese mit einem anzüglichen Unterton, der auf eine selbstironische Weise interpretiert werden kann. Lindemann trägt seine Lieder mit einem ausgeprägten "R" und begleitet von akustischer Gitarre vor, während im Hintergrund Händeklatschen zu hören ist, was an Flamenco erinnern soll.