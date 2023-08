Ermittlungen eingestellt - jetzt meldet sich Lindemann zu Wort

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Frontmann der deutschen Band Rammstein, Till Lindemann, eingestellt. Nun hat sich der Musiker selbst zu Wort gemeldet, nachdem schwere Anschuldigungen im Raum standen.

"Ich danke allen"

Till Lindemann hat in einer Instagram-Story eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin geteilt, in der die Einstellung der Ermittlungen verkündet wurde. In einem knappen Statement dankt er all jenen, die geduldig auf das Ende der Untersuchungen gewartet haben.