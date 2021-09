"Tiger" on Tour: Ein Kaninchen auf Weltreise

Das Kaninchen "Tiger" liebt das Abenteuer. Das Langohr bestieg bereits Berge und ging mit seinen Besitzern auf Kreuzfahrt. Inzwischen hat "Tiger" sogar einen eigenen Reisepass.

"Tiger" hat schon mehr Dinge in seinem kurzen Karnickel-Leben erlebt, als viele Menschen von sich behaupten könnten - geschweige denn andere Nagetiere seiner Art. Von Bootsausflügen, über Touren in die Berge bis zu Spaziergängen am Strand - "Tiger" war dabei! Dies alles möglich gemacht haben seine Besitzer, die einen Reisepass für das Kaninchen beantragt - und diesen genehmigt und ausgehändigt bekommen haben.