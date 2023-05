Tierschützer prangern schockierendes Schweine-Elend in Bildstein an

Im Dunkeln und im Dreck

Die Duroc-Schweine hätten keine trockene Liegefläche, wie es das Gesetz vorschreibt. Einige größere Schweine müssten in einem See aus Kot und Urin herumwaten. Als Unterschlupf diene ihnen ein Blechtunnel, in dem es bei starkem Sonnenschein unerträglich heiß wird. Den mehr als 30 kleineren und größeren Schweinen fehle illegalerweise auch Beschäftigungsmaterial, beschreiben die Tierschützer die Situation der Tiere.

David Richter, VGT-Obmann-Stellvertreter und Schweine-Experte, kennt die Videos und Fotos aus dem Betrieb und ist erschüttert: "Diese Tiere haben eine so grausliche Haltung nicht verdient! Das sind Zustände, wie man sie in Vorarlberg nicht mehr erwarten würde! Eingepfercht in der Dunkelheit, ohne artgemäße Bewegungsmöglichkeiten, in den eigenen Exkrementen stehend. Wem es nicht möglich ist, seine Tiere vernünftig zu halten, sollte das auch nicht machen dürfen!"