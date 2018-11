Tierschutz macht Schule im Wildpark

Wissenswertes über Wildschwein und Steinbock: Schüler aus Levis machten sich im Wildpark schlau

Geduldig beobachteten die Kinder die Wildtiere: So wurden 11 Wildschweine gezählt und der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Steinwild erkannt. Wer genau aufpasste, lernte zum Beispiel, dass Steinböcke 1850 in Österreich schon mal ausgestorben waren, und dass sowohl das Wildschwein als auch das Steinwild zu den sozialen Tieren zählen, die in Gruppen leben. Außerdem lernten die Kinder, dass männliche Wildschweine Keiler, weibliche Wildschweine Bache und Jungtiere Frischlinge heißen. Als Allesfresser essen Wildschweine sowohl Brot und Obst als auch Kartoffeln, Salat und Eier. Steinböcke sind dagegen reine Pflanzenfresser.

Die Neugier war den Schulkindern anzumerken, die Rätselratebogen waren schnell ausgefüllt. Neben dem Wildpark Feldkirch besuchen die Volksschüler aus Levis auch das Tierheim in Dornbirn. So werden den Kindern die Unterschiede zwischen wild lebenden Tieren und Haustieren vermittelt und gemeinsam wird der Grundstein für eine verantwortungsvolle Tierhaltung in der Kindheit gelegt. Zum Abschluss dürfen sich die Kinder über eine Urkunde als „Pet Buddy“ freuen, die ihnen bescheinigt, dass sie sich in Schule und Freizeit mit Herz und Verstand für Tiere einsetzen. Die Aktion des Vereins “Tierschutz macht Schule” wird vom Land Vorarlberg gefördert und steht allen Volksschulen offen. HE