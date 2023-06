Tierschützerin Ann-Kathrin Freude zum Rinderdrama

"Einen 50-Meter-Abhand, den kenne ich ja, weiß ja, dass er da ist"

Klar könne es etwa zu einem Gewitter kommen, bei dem ein Tier vom Blitz getroffen werde: "Das kann ich nun wirklich nicht verhindern", erklärt sie. "Wenn ich aber weiß, es gibt in der Nähe des Ortes, an dem ich meine Kälber halte, die Möglichkeit, 50 Meter abzustürzen, dann muss ich da wirklich starke Vorkehrungen treffen, damit nichts passieren kann. Einen 50-Meter-Abhang, den kenne ich ja, weiß ja, dass er da ist. Das ist was anderes als ein Tier, dass sie ein Bein bricht. Das kann ich verhindern." Wer Tiere halte, müsse dafür sorgen, dass genau solche Dinge nicht passieren, verdeutlicht die Tierschützerin.

Besondere Vorkehrungen treffen

"Mit sowas muss ich auch rechnen", meint sie zu dem Absturz der Rinder. "Gerade bei Jungtieren und Kälbern, die noch nicht so gefestigt sind, die noch nicht wissen, was eine Gefahr ist und was nicht. Wenn keine erwachsenen Tiere mit dabei sind, wie es normalerweise in einer Herde wäre, dann muss ich natürlich besondere Vorkehrungen treffen", gibt sie zu verstehen. "Beispielsweise den Weg abzäunen, den ich mit ihnen langgehe oder sie anderweitig sichern. Mit mehr Menschen, die zum Beispiel jeweils ein Kalb führen." Als sie früher Ponys von einer Weide auf eine andere gebracht habe, hätten jeweils mehrere Personen ein Tier mit Halfter geführt. "Da man so etwas nicht täglich macht, müsste es möglich sein, das so zu organisieren, dass es sicher passiert. Dass sie einen sicheren Weg haben", ist sich die Tierschützerin sicher.