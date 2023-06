Das sagt LR Gantner zum Tierdrama in Dornbirn ...

"Den Betroffenen ist in keinster Weise ein Vorwurf zu machen"

"Als wir informiert wurden, haben wir Amtstierarzt Greber entsandt, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat. In so einem Fall herrscht tiefe Betroffenheit. Einerseits wegen der Rinder, die auf tragische Weise ihr Leben gelassen haben. Und andererseits wegen der Hirten und Älpler, die mit den Tieren viel Zeit verbracht haben und ihr Aufwachsen miterlebt haben. Der Amtstierarzt hat auch bestätigt, dass die Tiere kein weiteres Leid erfahren mussten", informiert Gantner gegenüber VOL.AT.

Weitere Untersuchungen vonseiten des Landes nicht notwendig

Es werde auch keine weitere Untersuchung geben, da es keine für ein Fehlverhalten der Älpler oder menschliches Versagen gäbe. "Ich stelle mich voll und ganz vor den betroffenen Alpmeister und seine Hirten – allesamt erfahren in ihrem Tun. Wir sprechen hier immer noch von alpinem Gelände und so tragisch es ist, wenn in einem Viehtrieb Panik ausbricht, ist den Betroffenen in keinster Weise ein Vorwurf zu machen." Außerdem seien die Tiere schon seit Wochen im freien Gelände unterwegs und nicht direkt aus dem Stall in unwegsames Gebiet getrieben worden.