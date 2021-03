Tierliebe liegt in den Genen

Niklas und Chiara Spiegel gehören zu den jüngsten Kleintiernachwuchszüchtern in Dornbirn.

„Wir füttern und misten unsere Tiere so oft wir können selbst. Manchmal hilft natürlich auch der Papa etwas mit, z.B. wenn wir in der Schule sind“, erklärt Niklas. Papa Christoph hat die Leidenschaft für die Kleintierzucht und die allgemeine Liebe für Tier & Natur an seinen Nachwuchs weitergegeben. Er selbst ist seit knapp sieben Jahren Mitglied beim Kleintierzuchtverein Dornbirn, seine Kinder seit sie jeweils sechs Jahre alt sind. Das ist das Mindestalter, um dem Verein beizutreten. „Ich freue mich sehr, dass die beiden auch so begeistert vom Züchten sind und so großes Interesse zeigen“, so der stolze Papa. Christoph Spiegel ist Geflügel-Zuchtwart und züchtet nebenberuflich Brahma-Hühner. Von seinen Tipps, Tricks und Geheimnissen profitieren nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch seine beiden Sprösslinge. „Wenn wir etwas wissen müssen, können wir Papa jederzeit fragen“, erklärt Chiara. Einmal im Monat treffen sich die Vereinsmitglieder außerdem im Schorenhof zum regen Austausch. Dazu gehören Vorträge und die Mitglieder können sich mit Fragen an die verschiedenen Zuchtwarte wenden. Auch Niklas und Chiara verpassen kein Treffen.