Tierischer Spaß: Was mit Christbäumen passiert, die nicht verkauft wurden

Was passiert eigentlich mit Weihnachtsbäumen, die nicht reichlich dekoriert in einem Wohnzimmer landen? Einige der unbeliebten Exemplare sorgen nach dem Fest für tierischen Spaß!

In der Vorweihnachtszeit finden sich an fast jeder Ecke Verkaufsstände für Weihnachtsbäume. Allerdings finden natürlich nicht alle Bäume einen Platz. Während viele Bäume als Hackspäne oder Mulch enden, geben einige Christbaumverkäufer ihre übriggebliebenen Bäume aber auch an Zoos weiter.

Spiel & Spaß im Zoo

So hat auch der Zoologische Garten Berlin einige Bäume bekommen, die jetzt ein paar der dort lebenden Tiere erfreuen. In Deutschland gilt dabei, dass die Bäume biozertifiziert sein müssen, damit kein Risiko für die Tiere besteht. So können die Rentiere, Bisons und Elefanten in Berlin nun mit Tannen spielen oder die Bäume als Snacks genießen.